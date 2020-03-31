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  2. Жена российского рэпера Джигана решила подать на развод

Жена российского рэпера Джигана решила подать на развод

Пару месяцев назад у пары родился четвертый ребенок, сообщает Super.

Российский рэпер Джиган и Оксана Самойлова разводятся спустя 10 лет брака. Об этом стало известно из публикации Самойловой в Инстаграме.

— Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял, — рассказала Оксана подписчикам.

По ее словам, она верила мужу, была счастлива и не могла себе представить, что ее могут предать.

— Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад, — пояснила Самойлова, видимо, имея в виду странное поведение Джигана в соцсетях.

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