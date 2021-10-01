Жена Прохора Шаляпина умерла от последствий COVID-19 через два месяца после свадьбы

Пара сыграла свадьбу два месяца назад. О заражении 42-летней женщины коронавирусом стало известно спустя пару дней после церемонии бракосочетания, которая прошла в Лос-Анджелесе.Шаляпин посвятил жене стихотворение. Он написал следующие строки:, – признался он в подписи к публикации.Артист добавил, что Татьяна была человеком со светлой душой, а также поблагодарил всех за поддержку. Он признался, что больше не в силах комментировать эту трагедию.Известно, что супруга артиста владела сетью юридических контор.