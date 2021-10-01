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  2. Жена Прохора Шаляпина умерла от последствий COVID-19 через два месяца после свадьбы

Жена Прохора Шаляпина умерла от последствий COVID-19 через два месяца после свадьбы

Супруга российского певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис скончалась от последствий коронавируса. Артист сделал соответствующий пост на своей странице в Instagram.


Пара сыграла свадьбу два месяца назад. О заражении 42-летней женщины коронавирусом стало известно спустя пару дней после церемонии бракосочетания, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Шаляпин посвятил жене стихотворение. Он написал следующие строки: 

День погас, и в доме мне поют ветра,
Что тебя здесь больше нет.
Голос твой оставил мне дыханье снов,
Оставил аромат цветов и след белее облаков.
Рука в моей руке и слезы на щеке.
Твой остывший след напомнит мне...

"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда", – признался он в подписи к публикации. 

Артист добавил, что Татьяна была человеком со светлой душой, а также поблагодарил всех за поддержку. Он признался, что больше не в силах комментировать эту трагедию. 

Известно, что супруга артиста владела сетью юридических контор. 
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