Жена Прохора Шаляпина умерла от последствий COVID-19 через два месяца после свадьбы

Пара сыграла свадьбу два месяца назад. О заражении 42-летней женщины коронавирусом стало известно спустя пару дней после церемонии бракосочетания, которая прошла в Лос-Анджелесе.
Шаляпин посвятил жене стихотворение. Он написал следующие строки:
День погас, и в доме мне поют ветра,
Что тебя здесь больше нет.
Голос твой оставил мне дыханье снов,
Оставил аромат цветов и след белее облаков.
Рука в моей руке и слезы на щеке.
Твой остывший след напомнит мне...
"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда", – признался он в подписи к публикации.
Артист добавил, что Татьяна была человеком со светлой душой, а также поблагодарил всех за поддержку. Он признался, что больше не в силах комментировать эту трагедию.
Известно, что супруга артиста владела сетью юридических контор.