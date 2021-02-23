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Жена офицера рассказала, как воспитать патриота

Мать троих детей, жена офицера и известная в Беларуси общественная активистка Юлия Артюх в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделилась своими идеями о патриотическом воспитании молодого поколения.


Главная идея – важен пример родителя. Это касается общения родителей с детьми, а также семейных традиций и способов проведения досуга.

– То, как мы живем, какие традиции есть в семье, – это очень важно. Дети смотрят, какие праздники мы отмечаем, как мы это делаем, как ведем себя в обществе, – продолжила мысль Артюх.

Рассуждая о родительской роли в воспитании, активистка вспомнила пример из собственной жизни. Она рассказала, что в детстве отец-офицер часто рассказывал ей о людях, участвовавших в Великой Отечественной войне, и других событиях, о знаменитых героях. Артюх подчеркнула, что делать это совсем не сложно. 



Не нужно садить перед собой ребенка и что-то ему «втирать». Лучше в повседневной жизни рассказывать про подвиги людей, – считает она.

Кроме того, важной частью патриотического воспитания являются поездки в мемориальные комплексы, экскурсии по местам исторических событий. 

– Сейчас у нас есть замечательная традиция автопробегов «За Беларусь!», когда посещают такие места, рассказывают о них, проводят экскурсии. Это здорово! И надо приобщать к этому своих детей, – подытожила Артюх.

В ток-шоу «Будни» обсуждают актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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