Жена офицера рассказала, как воспитать патриота

Главная идея – важен пример родителя. Это касается общения родителей с детьми, а также семейных традиций и способов проведения досуга.продолжила мысль Артюх.Рассуждая о родительской роли в воспитании, активистка вспомнила пример из собственной жизни. Она рассказала, что в детстве отец-офицер часто рассказывал ей о людях, участвовавших в Великой Отечественной войне, и других событиях, о знаменитых героях. Артюх подчеркнула, что делать это совсем не сложно.считает она.Кроме того, важной частью патриотического воспитания являются поездки в мемориальные комплексы, экскурсии по местам исторических событий.подытожила Артюх.В ток-шоу «Будни» обсуждают актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.