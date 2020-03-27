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Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии певца

Российский артист сдал анализ на COVID-19 и сейчас ждет результатов.

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Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и всё узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дёргайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я , ни наш директор никто из нашей семьи! Спасибо за понимание! Берегите себя! с @igor_nikolaev_music

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

Жена госпитализированного с подозрением на коронавирус российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала пост в Instagram и попросила дождаться результатов анализа.

 Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и "написывать", дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! — отметила Юлия.

Девушка попросила не названивать Игорю Николаеву, отметив, что ему нужно отдыхать и не нервничать.

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