Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии певца

Российский артист сдал анализ на COVID-19 и сейчас ждет результатов.

Жена госпитализированного с подозрением на коронавирус российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала пост в Instagram и попросила дождаться результатов анализа.

— Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и "написывать", дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! — отметила Юлия.



Девушка попросила не названивать Игорю Николаеву, отметив, что ему нужно отдыхать и не нервничать.