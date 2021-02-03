Жена Джастина Бибера раскрыла секрет тонкой талии

Супруга канадского певца Джастина Бибера модель Хейли Бибер в подкасте «Путь к цели» издания Women's Health рассказала о том, как ей удается сохранять стройную фигуру и здоровую кожу.
Знаменитость обозначила, что обхват ее талии составляет 60 см. Для того чтобы поддерживать модельные параметры, Хейли на регулярной основе занимается пилатесом. Супруга Бибера рассказала, что раньше занималась балетом, именно поэтому данный вид физической активности приводит ее тело в прекрасную форму.
По словам модели, пилатес благотворно влияет не только на гибкость и осанку, но и на улучшение духовного состояния. Однако звезда также с регулярностью несколько раз в неделю посещает спортзал и чередует силовые тренировки с занятием боксом.
Отдельное внимание Хейли уделила теме здоровой коже лица. Знаменитость рассказала, что по утрам и вечерам очищает лицо в два этапа. Она убирает макияж средством на масляной основе, а затем смывает остатки средства и косметики пенкой для умывания. Модель отметила, что к процедуре ухода за кожей лица добавляет нанесение солнцезащитного крема, желательно, чтобы он содержал компонент защиты от солнца.
– Я рада, что осознала важность этого средства в свои 24 года, но я бы начала им пользоваться гораздо раньше, – подчеркнула супруга исполнителя.
Фото: elle.com
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