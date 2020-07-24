Жена Буйнова рассказала, какую операцию перенес артист

Российский певец Александр Буйнов должен был принять участие в прошедшем «Славянском базаре» в Витебске. Однако выступление не состоялось, артиста экстренно госпитализировали.





Накануне певец выложил на своей странице в «Инстаграме» фото после операции, написав, что у него был приступ. Но других пояснений не дал.









Между тем, как рассказала WomanHit жена и по совместительству директор артиста Алена Буйнова, исполнителю удалили желчный пузырь.

Операция, по ее словам, прошла успешно. Сейчас Буйнов уже гуляет по пять километров со своей собакой, чувствует себя хорошо.

Буйнову в этом году исполнилось 70 лет. В 2011 году артист перенес операцию в связи с раком предстательной железы.

Музыкант дебютировал как клавишник в созданной Александром Градским группе «Скоморохи», затем ушел в армию. После увольнения выступал в группах «Аракс», «Цветы», «Веселые ребята», а в 1989 году начал сольную карьеру.

Фото: instagram.com/buinovofficial

