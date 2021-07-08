Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 июля из-за жары

Завтра, 9 июля, будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду, днем по западу порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 °С до +19 °С, а днем – от +20 °С до +34 °С.В выходные в стране будет преимущественно без осадков.В субботу, 10 июля, ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу Брестской области возможны кратковременные дожди. Ветер южный 4–9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +14… +20 °С, днем воздух прогреется до +34 °С.В воскресенье, 11 июля, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15...+20°С, а днем – +28...+34°С.