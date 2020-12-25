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  2. Желание ребенка съесть сосульку может указывать на серьезные проблемы со здоровьем

Желание ребенка съесть сосульку может указывать на серьезные проблемы со здоровьем

Если у ребенка периодически возникает желание съесть сосульку или мел, это может указывать на недостаток железа в организме. Об этом в программе «О самом главном» заявил российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


При возникновении подобной проблемы специалист рекомендует давать детям больше продуктов, богатых железом.

Также Александр Мясников добавил, что на недостаток данного минерала может указывать розовая моча, образующаяся после приема свеклы.

Пигмент, который содержится в этом овоще, связывается железом внутри организма, инактивируется, поэтому его и не видно. А когда железа мало, пигмент начинает проявляться, – рассказал врач.

Фото: pixabay.com
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