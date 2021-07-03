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“Жалею, что дедушка и бабушка так мало рассказывали о войне”: белорусы вспоминают и благодарят тех, кто боролся за свободу и независимость

Свой главный праздник — День Независимости — минчане и гости столицы этим вечером встречают у стелы “Минск — город-герой”, где проходит масштабный гала-концерт “Беларусь единая”. Не отступать перед трудностями и искренне любить свою родину — с таким посылом выходят на сцену любимые отечественные артисты и приглашенные гости. О символичной дате и людях, которым наша страна обязана своей независимостью, сегодня вспоминают и зрители вечернего шоу.   


“Это памятный день для всех нас”, — уверена 16-летняя уроженка Орши Екатерина Шавня. Девушка учится в Минском государственном колледже технологии и дизайна легкой промышленности, и это ее первый большой праздник в столице. На концерт Катя пришла со своим педагогом, преподавателем химии и биологии Инной Хатько. 

— Считаю важным приобщать детей к таким праздникам, — говорит Инна Владимировна. — В 2020-м, к сожалению, у нас не получилось прийти, поэтому наверстываем в этом году. 3 июля, считаю, важной и символичной датой для каждого белоруса. А День Независимости — праздником, который всем нам должен напоминать, каким трудом и какой ценой далась белорусам Победа. Об этом всегда нужно помнить. И ценить сегодняшние мгновения свободы и независимости. 

Ольга Уманская пришла на концерт с двоюродной сестрой Зоей и большой компанией подруг. Одна из них, Ирина, живет в юго-западной части Италии (Калабрии) и приехала специально на День Независимости, чтобы поддержать на концерте дочь Екатерину.

— Она балерина, окончила минский хореографический колледж, — рассказывает Ирина. — Сама я россиянка, но Беларусь обожаю. Здесь живут прекрасные искренние люди, которым я желаю всего только самого лучшего: добра, мира и благополучия. Беларусь лучшая! А Европа вам просто завидует!

— Это потому, что мы хорошо живем, — подхватывает Ольга Уманская. — Я люблю Беларусь, люблю нашего Президента и вижу, сколько всего делается для нашего блага. Поэтому когда в прошлом году “змагары” вышли на эти протесты, я была в шоке. Как можно было так  наплевать на нашу историю, забыть наше прошлое?.. Мои родители всю жизнь были патриотами Беларуси. Здесь они родились, но так получилось, что некоторое время жили в песках Казахстана: отец был начальником площадки на Байконуре. И как-то он сказал, что остаток жизни хочет провести только здесь, в Беларуси. Поэтому вернулись сюда, на родину предков. Сейчас папе 85 лет, маме 80. И мы чтим все главные праздники: и День Победы, и День Независимости. 

Ольга признается, что жалеет только об одном: что ее бабушки и дедушки так мало рассказывали ей о войне.

— Хорошо, хоть родители наконец-то начали что-то говорить… Потому что знать правду о войне нужно. С папиной стороны мой дедушка воевал в Польше, был ранен и его спас командир, который привел врача —  он был из Беларуси, кстати. Случайно услышал, что дедушка еще дышит —  так и спасли. Как можно такое забыть?.. С  маминой стороны вообще все партизанами были. Дедушка и бабушка ушли в партизанской отряд, а родственникам чуть позже сказали, что они умерли — это чтобы семью не сожгли или не расстреляли. Дедушку звали Илья Мультан, бабушку Раиса. Мы всегда их помним и любим.

Вспоминают о близких в этот день и Артем и Наталья Боровские. На праздник они пришли вместе с сестрой Натальи, Ириной. День Независимости, уверен Артем, это в первую очередь напоминание нам, потомкам, о страшных уроках прошлого: 

— Наверное, в каждой белорусской семье были те, кто воевал, защищал Родину. Моя бабушка, например, прожила большую и сложную жизнь: прошла через допросы гестапо, была в Освенциме… Но выжила. Дожила до 96 лет. 

Минчане Елена и Геннадий Костюкевичи пришли на концерт с 6-летним сыном Максимом. Геннадий рассказывает, что такие праздники, как День Независимости и День Победы, они стараются не пропускать:

— Обычно пытаемся успеть везде: и на концерты, и на парады. Дома что? Только телефоны да телевизор, а здесь активность, праздник, хорошие артисты и песни душевные. Так что пришли, в первую очередь, за настроением. Потом будем все вместе петь гимн и смотреть салют. Взяли бы и старшего сына с собой, только он сегодня работает…

После концерта “Беларусь единая” гостей праздника объединила музыкально-патриотическая  акция “Споем гимн вместе”. Продолжился вечер, плавно перетекший в ночь, традиционным красочным салютом и большой дискотекой, на которой для всех белорусов спел популярный российский исполнитель, экс-половинка дуэта “Чай вдвоем” Стас Костюшкин.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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