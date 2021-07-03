“Жалею, что дедушка и бабушка так мало рассказывали о войне”: белорусы вспоминают и благодарят тех, кто боролся за свободу и независимость

уверена. Девушка учится в Минском государственном колледже технологии и дизайна легкой промышленности, и это ее первый большой праздник в столице. На концерт Катя пришла со своим педагогом, преподавателем химии и биологии Инной Хатько.говоритОльга Уманская пришла на концерт с двоюродной сестрой Зоей и большой компанией подруг. Одна из них, Ирина, живет в юго-западной части Италии (Калабрии) и приехала специально на День Независимости, чтобы поддержать на концерте дочь Екатерину.рассказывает Ирина.подхватываетОльга признается, что жалеет только об одном: что ее бабушки и дедушки так мало рассказывали ей о войне.Вспоминают о близких в этот день и. На праздник они пришли вместе с сестрой Натальи, Ириной. День Независимости, уверен Артем, это в первую очередь напоминание нам, потомкам, о страшных уроках прошлого:пришли на концерт с 6-летним сыном Максимом. Геннадий рассказывает, что такие праздники, как День Независимости и День Победы, они стараются не пропускать:После концерта “Беларусь единая” гостей праздника объединила музыкально-патриотическая акция “Споем гимн вместе”. Продолжился вечер, плавно перетекший в ночь, традиционным красочным салютом и большой дискотекой, на которой для всех белорусов спел популярный российский исполнитель, экс-половинка дуэта “Чай вдвоем” Стас Костюшкин.