Зерносушильные комплексы горели в двух областях Беларуси

В обоих случаях пострадал урожай, рассказали в МЧС Беларуси.

Зерносушильные комплексы горели в Витебской и Гродненской областях.

Первый пожар случился на зерносушильном комплексе КЗС-10 в а.г. Лужки Шарковщинского района.

– В результате пожара в сушильном отделении повреждены кровля, лакокрасочное покрытие, а также 1,5 тонны зерна. Причина пожара устанавливается, – отчитались в местном подразделении спасателей.

Второй случай произошел в зерносушильном комплексе КЗС S-432 ЭКО ОАО «Лидагропроммаш» в д. Зброжки Щучинского района, где в результате пожара повреждено 0,5 тонны ржи (урожай 2020 года), спасено 99,5 тонны. Причина пожара устанавливается.