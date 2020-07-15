Зенон Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию, член-корреспондент НАН сказал в интервью sb.by:
- Качественные продукты питания – наша гордость, визитная карточка страны и одновременно результат многих лет упорного, позитивного развития данной сферы.
После развала СССР все научные институты, сопровождавшие продовольственную тему, остались в России, Украине, и мы оказались без точки опоры. В 2001 году в Беларуси был создан НИИ пищевых продуктов, и с ним я уже двадцатый год.
Посмотрите, с чего мы начали и чего достигли! 30 лет назад у нас не было детского питания, покупали за рубежом. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что 80% продуктов для детей – плодоовощные, мясные, молочные - наши, на отечественном сырье, и четверть их идет на экспорт.
Мы полностью начали перерабатывать молоко и молочную сыворотку. Получаем полезные, натуральные продукты, которые славятся и у нас, и за рубежом - это уже бренд. По сырам, их качеству и разнообразию, Беларусь входит в десятку лучших стран мира. У нас не было своего растительного масла, а сейчас широко используется отечественное рапсовое, которое по полезности занимает следующую позицию после оливкового.
И так по всем группам продуктов. Ключевой посыл - все создается для человека, для его благополучия, и перемены здесь могут быть только в наращивании движения вперед.
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Зенон Ловкис: перемены могут быть только в наращивании движения вперед
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Фото: Александр КУШНЕР