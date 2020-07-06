«Зенит» за четыре тура до финиша стал чемпионом России по футболу

«Зенит» сумел оформить чемпионство в российском футбольном первенстве в 26-м туре — за четыре тура до окончания турнира.





Питерский клуб играл на выезде против «Краснодара», и матч получился на загляденье — зрители увидели шесть мячей и два пенальти.

В первом тайме преимущество было явно на стороне хозяев. Они больше владели мячом (56% на 44%), чаще и точнее били по воротам (15:6 по ударам, 8:2 — в створ). И тем не менее цифры на табло оказались не в пользу «Краснодара».

Гости открыли счет уже на 5-й минуте игры. Азмун воспользовался оплошностью полузащитника хозяев, перехватил мяч и отправил его в угол ворот.





Хозяева в первом тайме были очень активны и периодически тревожили голкипера «Зенита» Андрея Лунева, а на 29-й минуте они сумели отыграться — Уткин замкнул прострел.

После этого «Краснодар» только увеличил обороты, что в итоге привело к нарушению в штрафной, после которого арбитр показал на точку. Однако Лунев парировал не только удар бразильца Вандерсона, но и добивание.





А уже в добавленное время пенальти заработал «Зенит» — за игру рукой после удара Артема Дзюбы, который в отличие от соперника свой шанс реализовал.





Второй тайм начался еще активнее. Через пять минут после перерыва Уткин оформляет дубль и сравнивает счет. Но уже спустя 2 минуты также дубль делает Азмун и выводит «Зенит» вперед.





После этого пошла открытая игра, удача в которой была на стороне «Зенита». В средине тайма Дзюба выиграл борьбу на втором этаже и вывел Алексея Сутормина один на один — тот поставил победную точку в матче.





4:2 — победа «Зенита», который набрал 62 очка и стал недосягаем для соперников. Идущий вторым «Локомотив» после субботней ничьей с «Сочи» 0:0 имеет 49 баллов.

«Зенит» защитил свой прошлогодний титул и стал шестикратным чемпионом России по футболу (семикратным, если учитывать победу в чемпионате СССР в 1984 году).

В 26 турах питерский клуб одержал 19 побед, пять раз сыграл вничью и проиграл лишь два матча.

Артем Дзюба с 16 голами возглавляет список бомбардиров.





Напомним, остановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России был возобновлен 21 июня. "Зенит" после паузы одержал четыре победы подряд, обыграв, кроме «Краснодара», ЦСКА (4:0), "Крылья Советов" (2:1) и "Тамбов" (2:1).

Фото: Анна Мейер, fc-zenit