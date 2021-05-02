«Зенит» в седьмой раз стал чемпионом России по футболу

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ТАСС

«Локомотив» чаще владел мячом (56% на 44%), подал больше угловых (5:2), а по ударам уступил самую малость (13:16), однако при этом крайне неудачно действовал в завершающей стадии атак и при обороне своих ворот.Голами в составе «Зенита» отметились Артем Дзюба дважды (19-я, 51-я минуты), Сердар Азмун трижды (39, 45+3, с пенальти, 46) и Малком (67). А у «Локомотива» мяч престижа на свой счет записал Франсуа Камано (56).Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России в третий раз подряд. А всего на счету «Зенита» теперь семь чемпионских титулов.«Зенит» вышел на чистое второе место по количеству побед в чемпионатах России, обойдя московский ЦСКА (шесть чемпионств). Чаще в чемпионате побеждал лишь московский «Спартак» (десять золотых медалей).Рулевой «Зенита» Сергей Семак, который в третий раз привел команду к чемпионству, по этому показателю сравнялся с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким, в свое время по три раза выигрывавшими турнир с «Локомотивом» и ЦСКА соответственно. Чаще чемпионами России в качестве тренеров становились только Олег Романцев (восемь) и Валерий Газзаев (четыре).За два тура до финиша чемпионата России на счету «Зенита» 61 очко. А вслед за ним в группе лидеров последовательно идут «Локомотив» (52 балла), «Спартак» (50), «Рубин» (49), «Сочи» (49), ЦСКА (47), московское «Динамо» (46), «Химки» (44) и «Ростов» (43).В списке бомбардиров лидирует «зенитовец» Сердар Азмун, забивший 19 мячей. На счету его одноклубника, Артема Дзюбы, на три взятия ворот меньше.