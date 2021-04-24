Земля без отчуждения: чернобыльская зона в 1986-м и спустя 35 лет

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Наиболее пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС оказалась Беларусь, заражению подверглось 22 процента территории республики. В том числе качественные сельскохозяйственные земли. После распада советского союза и преодоления политической турбулентности лихих 90-х, белорусская власть взяла твердый курс на реабилитацию пострадавших регионов. Смотрите видеофильм «Земля без отчуждения», комментируйте в группах «СБ» в социальных сетях, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал.