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Землетрясение в Загребе оказалось сильнейшим за последние 140 лет

Эпицентр находился в семи километрах севернее Загреба на глубине 10 километров, передает РИА Новости.

На данный момент известно, что в столице Хорватии погиб подросток, на которого упала часть фасада здания. Также сообщается, что в некоторых районах города нет света и воды.

- Землетрясение было силой около 5,5 баллов по шкале Рихтера, значит - самое сильное в последние 140 лет, - заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

И добавил, что что армия и экстренные службы приступили к устранению последствий, а также призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты МВД.

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Фото: Рейтер
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