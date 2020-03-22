Землетрясение в Загребе оказалось сильнейшим за последние 140 лет

Эпицентр находился в семи километрах севернее Загреба на глубине 10 километров, передает РИА Новости.



На данный момент известно, что в столице Хорватии погиб подросток, на которого упала часть фасада здания. Также сообщается, что в некоторых районах города нет света и воды.

- Землетрясение было силой около 5,5 баллов по шкале Рихтера, значит - самое сильное в последние 140 лет, - заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

И добавил, что что армия и экстренные службы приступили к устранению последствий, а также призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты МВД.