Землетрясение магнитудой 6,6 случилось сегодня у берегов Индонезии, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 322 км к юго-западу от города Падангсидемпуан с населением 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет, об угрозе цунами также не сообщалось.
Фото: Global Look Press
Опубликовано:
520
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter