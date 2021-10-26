Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у берегов Южных Сандвичевых островов

Колебания земной поверхности магнитудой 6,0 зарегистрировали 26 октября у берегов Южных Сандвичевых островов, находящихся в южной части Атлантического океана, передает ТАСС.
Согласно данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 3407 км к северо-востоку от населенного пункта Пунта-Аренас, административного центра региона Магальянес, численность населения которого составляет 117 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.
Сведений об угрозе цунами в настоящий момент нет.
Отмечается, что на Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.
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