SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Тайваня

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Тайваня

Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали 3 января в Тихом океане к востоку от побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого острова, зарегистрировавшая землетрясение в 17:46 по местному времени (12:46 по минскому), пишет ТАСС.


Эпицентр колебаний земной поверхности располагался в 56,7 км к востоку от береговой линии уезда Хуалянь, а очаг землетрясения находился на глубине 19,4 км под морским дном.

Подземные толчки ощущались в некоторых городах и уездах в северо-восточной части острова, в том числе в административном центре Тайбэй. Информации о пострадавших и разрушениях в настоящий момент нет.

Тайвань, где проживает по меньшей мере 23 млн человек, находится в Тихом океане на стыке двух тектонических плит.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы