Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Тайваня

Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали 3 января в Тихом океане к востоку от побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого острова, зарегистрировавшая землетрясение в 17:46 по местному времени (12:46 по минскому), пишет ТАСС.
Эпицентр колебаний земной поверхности располагался в 56,7 км к востоку от береговой линии уезда Хуалянь, а очаг землетрясения находился на глубине 19,4 км под морским дном.
Подземные толчки ощущались в некоторых городах и уездах в северо-восточной части острова, в том числе в административном центре Тайбэй. Информации о пострадавших и разрушениях в настоящий момент нет.
Тайвань, где проживает по меньшей мере 23 млн человек, находится в Тихом океане на стыке двух тектонических плит.
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