Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии

Колебания земной поверхности магнитудой 6,0 зафиксировали сегодня у берегов индонезийского острова Тернате, передает ТАСС.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался в 145 км к западу от города Тернате, где проживает примерно 101 тыс. человек. Уточняется, что населенный пункт находится в провинции Северное Малуку. Очаг землетрясения находился на глубине 60 км.
В настоящий момент информации о пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.
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