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  2. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии

Колебания земной поверхности магнитудой 6,0 зафиксировали сегодня у берегов индонезийского острова Тернате, передает ТАСС.


По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался в 145 км к западу от города Тернате, где проживает примерно 101 тыс. человек. Уточняется, что населенный пункт находится в провинции Северное Малуку. Очаг землетрясения находился на глубине 60 км.

В настоящий момент информации о пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.

Фото: pixabay.com
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