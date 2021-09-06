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  2. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у побережья Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у побережья Тайваня

Колебания земной поверхности магнитудой 5,9 зарегистрировали сегодня в 22:00 по местному времени у восточного побережья Тайваня, передает ТАСС.


Согласно данным сейсмологической службы Тайваня, эпицентр землетрясения располагался примерно в 49 км к юго-востоку от населенного пункта Хуалянь, где проживает около 110 тысяч человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 41,7 км под морским дном.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.

Фото: pixabay.com
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