Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у побережья Тайваня

Колебания земной поверхности магнитудой 5,9 зарегистрировали сегодня в 22:00 по местному времени у восточного побережья Тайваня, передает ТАСС.
Согласно данным сейсмологической службы Тайваня, эпицентр землетрясения располагался примерно в 49 км к юго-востоку от населенного пункта Хуалянь, где проживает около 110 тысяч человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 41,7 км под морским дном.
В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.
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