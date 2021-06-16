Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в среду в провинции Цинхай на северо-западе КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки произошли на территории уезда Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа в 16:48 по местному времени (11:48 МСК). Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.
О пострадавших или разрушениях в автономном округе, население которого больше 520 тысяч человек, пока не сообщалось.
Фото: pixabay.com
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе Китая
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