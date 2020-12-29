Во вторник, 29 декабря, геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 у западного побережья страны, пишет ТАСС.
Эпицентр подземных толчков располагался в 239 км к западу от города Бандон (численность населения около 3,1 тыс. человек), входящего в состав штата Орегон. Очаг залегал на глубине 12 км.
В данный момент об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших ничего не сообщается.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
227
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у западного побережья США
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter