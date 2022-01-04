Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая

Китайский сейсмологический центр зарегистрировал 4 января подземные толчки магнитудой 5,1 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, пишет ТАСС.
Согласно данным ведомства, колебания земной поверхности были зафиксированы в Или-Казахском автономном округе. Эпицентр располагался на территории уезда Гунлю (уйгурск. Токкузтара), очаг землетрясения находился на глубине 21 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях в Гунлю, население которого составляет по меньшей мере 195 тыс. человек, пока нет.
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