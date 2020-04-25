Землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня ночью на востоке Румынии, пишет ТАСС.
Фото: РИА Новости
Национальный институт физики Земли, назвавший землетрясение значительным, уточнил, что подземный толчок был зафиксирован на глубине 22 километра в 01.04 по местному времени. Землетрясение произошло в сейсмической зоне Вранча, в уезде Галац.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,9 недалеко от границы с Молдовой — примерно в пяти километрах к северо-востоку от города Текуч с населением 41,2 тысячи человек. Очаг этого землетрясения залегал на глубине 23 километра.
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Румынии
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