Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Румынии

Фото:

РИА Новости

Национальный институт физики Земли, назвавший землетрясение значительным, уточнил, что подземный толчок был зафиксирован на глубине 22 километра в 01.04 по местному времени. Землетрясение произошло в сейсмической зоне Вранча, в уезде Галац.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,9 недалеко от границы с Молдовой — примерно в пяти километрах к северо-востоку от города Текуч с населением 41,2 тысячи человек. Очаг этого землетрясения залегал на глубине 23 километра.