Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере Японии

Подземные толчки магнитудой 4,9 были зарегистрированы 28 марта в районе северных японских префектур Аомори и Хоккайдо, об угрозае цунами не сообщалось, пишет ТАСС.

По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения был расположен в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо, очаг находился на глубине около 60 км под океанским дном.

о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также чувствовали в префектурах Акита и Иватэ на северо-востоке Хонсю.

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