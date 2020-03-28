Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+14 oC
USD: 2.58
EUR: 2.84
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере Японии

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере Японии

Подземные толчки магнитудой 4,9 были зарегистрированы 28 марта в районе северных японских префектур Аомори и Хоккайдо, об угрозае цунами не сообщалось, пишет ТАСС.

По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения был расположен в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо, очаг находился на глубине около 60 км под океанским дном.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также чувствовали в префектурах Акита и Иватэ на северо-востоке Хонсю.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Первый тренер Егора Герасимова – о пути в теннисе и рецепте успеха
В поисках утраченного. Народное образование в Беларуси на рубеже XIX - XX веков в цифрах и фотографиях
Стартовала республиканская акция «Неделя леса»
Почтальон Татьяна Волчек за долгие годы работы к каждому клиенту подобрала ключик
Китай запустил масштабную программу стимулирования производства
Семь человек находятся под завалами в результате схода оползня в Китае
Коложская церковь, храмы оборонного типа и Августовский канал: у каких объектов Гродненщины есть шансы пополнить Список Всемирного наследия
Администрация Президента принимает участие в «Неделе леса»
Аллея голубых елей появилась у Кургана Славы
ИП незаконно первозил через границу бытовую технику на 33 тысячи рублей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кажется, проясняется
Можно ли верить историческим портретам в Википедии?
Как защитить свою банковскую карту от мошенников?
Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
В столицу Перу возвращаются птицы и морские животные
Наш земляк Яков Наркевич-Иодко в чем-то даже опередил изобретателя радио Попова
Миру нужен социальный рейтинг?
Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель
Соблюдая требование медиков о социальном дистанцировании, люди стали ближе друг к другу
Отчаянная попытка
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
До голубых седин
Авторы
СКАНИРУЙТЕ