Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Иркутской области

В Иркутской области третий раз за неделю зафиксировали подземные толчки. На этот раз магнитуда землетрясения составила 4,5, передает ТАСС.
Согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,6 балла.
Также уточняется, что колебания земной поверхности зарегистрировали в Нижнеудинском районе рядом с границей Тувы. В пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области ТАСС отметили, что в настоящий момент информации о разрушениях и пострадавших нет.
Напомним, что 6 сентября колебания земной поверхности магнитудой 6,2 зарегистрировали в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Республики Тыва. 7 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5 в Нижнеудинском районе.
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