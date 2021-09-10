Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Иркутской области

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Иркутской области

В Иркутской области третий раз за неделю зафиксировали подземные толчки. На этот раз магнитуда землетрясения составила 4,5, передает ТАСС.


Согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,6 балла.

Также уточняется, что колебания земной поверхности зарегистрировали в Нижнеудинском районе рядом с границей Тувы. В пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области ТАСС отметили, что в настоящий момент информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, что 6 сентября колебания земной поверхности магнитудой 6,2 зарегистрировали в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Республики Тыва. 7 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5 в Нижнеудинском районе. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы