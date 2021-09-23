Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Филиппин

Колебания земной поверхности магнитудой 4,5 зафиксировали 23 сентября недалеко от филиппинского острова Миндоро, передает ТАСС.
Согласно информации института вулканологии и сейсмологии республики, эпицентр подземных толчков располагался в 12 км к северо-западу от муниципалитета Мамбурао, где проживают примерно 47,7 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 26 км. Уточняется, что это был афтершок колебаний земной поверхности магнитудой 4,9, зарегистрированных накануне на этой же территории.
В настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях нет, вероятность повторного землетрясения исключена.
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