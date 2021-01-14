Таяние айсбергов в Антарктике может привести к новому ледниковому периоду, сообщает РИА Новости.
Фото:pixabay.com
Ученые Кардиффского университета отмечают, что тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана и представляет угрозу Земле в виде глобального похолодания.
Эксперты установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.
Ученые также предупреждают, что таяние льдов и другие последствия глобального потепления приводят к постепенному повышению уровня мирового океана. Это может обернуться подтоплением освоенных человеком прибрежных территорий.
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Земле угрожает новый ледниковый период
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