Земле угрожает новый ледниковый период

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Ученые Кардиффского университета отмечают, что тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана и представляет угрозу Земле в виде глобального похолодания.Эксперты установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.Ученые также предупреждают, что таяние льдов и другие последствия глобального потепления приводят к постепенному повышению уровня мирового океана. Это может обернуться подтоплением освоенных человеком прибрежных территорий.