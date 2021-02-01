Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип

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В ролике можно увидеть актрису Ренату Литвинову. В подписи к нему сказано, что данная композиция – саундтрек к фильму Литвиновой «Северный ветер»: его премьера состоится 6 февраля.Накануне Рената Литвинова анонсировала в Instagram новый альбом Земфиры. Артистка рассказала, что седьмая пластинка певицы – гениальная. Она также поделилась, что у нее есть сомнения в том, сможет ли Земфира когда-нибудь записать что-то лучшее.Предыдущий студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года – 8 лет назад. Режиссером предыдущего клипа Земфиры (вышел в январе 2014-го), кстати, и была Рената Литвинова.