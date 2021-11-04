Земельно-информационная система будет создана в Беларуси

Постановлением Государственного комитета по имуществу от 17 мая 2021 года № 10 утверждена инструкция, которой определен порядок создания, ведения (эксплуатации и обновления) земельно-информационной системы Беларуси (ЗИС), доведения до заинтересованных сведений, содержащихся в базе данных ЗИС. Информация об этом размещена на Национальном правовом интернет-портале.
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Заказчиком работ по созданию и ведению земельно-информационной системы является Госкомимущество.
Отмечается, что результатом выполнения работ по созданию, ведению системы будут: база данных ЗИС, экспликации земель, сводные экспликации земель, слои "Почвы", а также обновленные на основании сведений почвенного обследования земель и обновленных БД ЗИС.
Информация, содержащаяся в базе данных ЗИС, будет предоставляться заинтересованным лицам посредством геопортала https://gismap.by.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.