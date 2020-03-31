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  2. «Зеленые» призывают наказать рэпера Гуфа за жестокое обращение с собаками

«Зеленые» призывают наказать рэпера Гуфа за жестокое обращение с собаками

Члены общественной организации "Зооправо" призвали привлечь к ответственности рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) за жестокое обращение с животными. Об этом сообщается на официальной странице ассоциации в соцсети. По словам «зеленых», они напишут на музыканта заявление в полицию с просьбой привлечь того к административной или даже уголовной ответственности.

Поводом для обращения зоозащитников стало опубликованное рэпером видео, на котором его собака дерется с другим псом, вгрызаясь противнику в глотку, пишет РИА Новости. При этом музыкант не предпринимает никаких попыток остановить своего питомца.

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