Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него отрицательный тест на COVID-19, пишет РБК-Украина.
Фото: РБК-Украина
О выздоровлении политик заявил в Telegram.
«Настроение бодрое, температура 36,6 ℃, а сам я позитивный, потому что тест негативный», – пошутил Зеленский.
Видео: Telegram Владимира Зеленского
Он написал, что уже вернулся к работе, и призвал всех беречь себя, соблюдая социальную дистанцию и нося маски.
О том, что Зеленский заболел коронавирусом, стало известно 9 ноября. Позже его госпитализировали.
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Зеленский вылечился от коронавируса
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