Зеленский вылечился от коронавируса

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РБК-Украина

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Telegram Владимира Зеленского

О выздоровлении политик заявил в Telegram.– пошутил Зеленский.Он написал, что уже вернулся к работе, и призвал всех беречь себя, соблюдая социальную дистанцию и нося маски.О том, что Зеленский заболел коронавирусом, стало известно 9 ноября. Позже его госпитализировали.