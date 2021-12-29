Зеленский ввел очередные санкции против нескольких телеканалов в Украине

– говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы государства.Согласно указу под санкции попадают компании "Медиахолдинг новости", "Тайм медиа" и "Телепростир" (Телепространство).Срок санкций – пять лет. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений и так далее.Журналисты, в свою очередь, намерены обжаловать решение о закрытии телеканалов в судебной инстанции.