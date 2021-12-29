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Зеленский ввел очередные санкции против нескольких телеканалов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" (Первый Независимый) и UkrLive. Об этом информирует РИА Новости

Фото: РИА Новости

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы государства. 

Согласно указу под санкции попадают компании "Медиахолдинг новости", "Тайм медиа" и "Телепростир" (Телепространство).

Срок санкций – пять лет. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений и так далее.

Журналисты, в свою очередь, намерены обжаловать решение о закрытии телеканалов в судебной инстанции.
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