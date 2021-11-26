Зеленский рассказал о готовящемся государственном перевороте

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" заявил о подготовке государственного переворота с участием олигарха Рината Ахметова. Он рассказал, что есть агентурная информация о возможном перевороте в начале декабря, пишет РБК-Украина.
– Есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. Например, получили информацию, что 1-го числа будет государственный переворот. Мне кажется, важная информация, 1–2 декабря. Я говорить и делиться информацией не имею права, – обратил внимание Владимир Зеленский.
Он также отметил, что есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова с привлечением миллиардов долларов.
– Я считаю, что это подстава Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее. Это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, – отметил президент Украины.
По его словам, организатором переворота Ахметов не является, но обсуждается его готовность якобы включиться в государственный переворот.