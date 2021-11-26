Зеленский рассказал о готовящемся государственном перевороте

– обратил внимание Владимир Зеленский.Он также отметил, что есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова с привлечением миллиардов долларов.– отметил президент Украины.По его словам, организатором переворота Ахметов не является, но обсуждается его готовность якобы включиться в государственный переворот.