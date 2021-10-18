Зеленая дорожка, награда в 1,3 млн долларов и принц Уильям в бархате: как прошла первая экологическая премия The Earthshot Prize

Накануне вечером в Александра-палас в Лондоне прошла первая международная экологическая премия The Earthshot Prize, учредителем которой стал внук британской королевы принц Уильям. Чем запомнилась церемония награждения – рассказываем в нашем материале.
Премия The Earthshot Prize основана в 2020 году по инициативе герцога Кембриджского. Таким образом он хочет поддержать лучшие инициативы в области защиты окружающей среды. Над идеей принц Уильям работал вместе с телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо.
Премия присуждается Королевским фондом по пяти категориям: «Защита и восстановление природы», «Очистка воздуха», «Возрождение океанов», «Создание мира, свободного от отходов» и «Восстановление климата». Она также получила неофициальное название как Нобелевская премия в области защиты окружающей среды.
Для определения победителей учрежден специальный Совет Earthshot, который взаимодействует с учеными и экспертами из разных природоохранных организаций. Согласно правилам, ежегодно пять проектов и компаний будут получать по одному миллиону фунтов стерлингов – и так на протяжении десяти лет.
Для вручения первой премии судьи в течение 10 месяцев изучали 750 номинантов со всего мира. В финал вышли 15 участников, однако по итогу чествовали Коста-Рику, Милан и три локальные частные компании.
В номинации «Защита и восстановление природы» победителем стала Коста-Рика. Латиноамериканская республика была отмечена за социальный проект, поощряющий граждан, которые участвуют в защите дождевых лесов и восстановлении местных экосистем.
Центры пищевых отходов в Милане стали лучшими в категории «Постройте мир без отходов». Такие центры с 2019 года собирают неиспользованные продукты из супермаркетов, столовых, компаний и передают их организациям, раздающим пищу людям, которые в этом нуждаются.
В номинации «Очистка воздуха» одержала победу индийская компания Tachaka. Предприятие разработало технологию, которая превращает остатки урожая и другие сельскохозяйственные отходы в удобрения.
Проект Coral Vita от Сэма Тейхера и Гатора Гальперна победил в номинации «Восстановление океана». В рамках инициативы мужчины выращивают кораллы на суше, а затем пересаживают в океане и тем самым спасают рифы.
В последней номинации «Исправление климата» победила технология AEM Electrolyser, над которой работали представители Германии, Таиланда и Италии с целью создания генератора водорода.
К проведению церемонии организаторы подошли серьезно: ни один гость не использовал самолет, чтобы добраться до премии, сцена была изготовлена без использования пластика, а звезд попросили не покупать новые наряды. Интересно, что вместо красной дорожки гости прошлись по зеленой, а во время выступлений певцов 60 велосипедистов производили электроэнергию.
Несмотря на то что знаменитости не смогли похвастаться новыми нарядами, выглядели они все равно элегантно.
Все внимание, конечно, было приковано в герцогам Кембриджским. Кейт Миддлтон была в своем лавандовом шифоновом платье от британского бренда Alexander McQueen, которое впервые надела на одно из мероприятий в 2011 году во время тура по Лос-Анджелесу. К слову, тогда выход был настолько запоминающимся, что это платье спустя 10 лет считают одним из самых удачных в гардеробе герцогини. Свой образ она дополнила морганитовыми серьгами от ювелира Кики МакДонафа. Удивительно, но все овации модных критиков в этот вечер сорвал принц Уильям, а не его супруга. Герцог появился перед публикой в бархатном пиджаке изумрудного цвета, черной водолазке и брюках в тон. По всей видимости, Уильям вдохновился стилем актера Дэниела Крейга.
Не менее блистательно выглядела актриса Эмма Уотсон. Знаменитость продемонстрировала ассиметричное платье, которое было изготовлено из 10 старых нарядов. Ведущая Эмма Томпсон надела темно-синий костюм, в котором она когда-то посещала Букингемский дворец. Мероприятие также посетили ведущие Клара Амфо и Дермот О'Лири, музыканты Эд Ширан, KSI, Шон Мендес и Coldplay.