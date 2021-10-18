Зеленая дорожка, награда в 1,3 млн долларов и принц Уильям в бархате: как прошла первая экологическая премия The Earthshot Prize

Премия The Earthshot Prize основана в 2020 году по инициативе герцога Кембриджского. Таким образом он хочет поддержать лучшие инициативы в области защиты окружающей среды. Над идеей принц Уильям работал вместе с телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо.Премия присуждается Королевским фондом по пяти категориям: «Защита и восстановление природы», «Очистка воздуха», «Возрождение океанов», «Создание мира, свободного от отходов» и «Восстановление климата». Она также получила неофициальное название как Нобелевская премия в области защиты окружающей среды.Для определения победителей учрежден специальный Совет Earthshot, который взаимодействует с учеными и экспертами из разных природоохранных организаций. Согласно правилам, ежегодно пять проектов и компаний будут получать по одному миллиону фунтов стерлингов – и так на протяжении десяти лет.Для вручения первой премии судьи в течение 10 месяцев изучали 750 номинантов со всего мира. В финал вышли 15 участников, однако по итогу чествовали Коста-Рику, Милан и три локальные частные компании.В номинациипобедителем стала Коста-Рика. Латиноамериканская республика была отмечена за социальный проект, поощряющий граждан, которые участвуют в защите дождевых лесов и восстановлении местных экосистем.Центры пищевых отходов в Милане стали лучшими в категории. Такие центры с 2019 года собирают неиспользованные продукты из супермаркетов, столовых, компаний и передают их организациям, раздающим пищу людям, которые в этом нуждаются.В номинацииодержала победу индийская компания Tachaka. Предприятие разработало технологию, которая превращает остатки урожая и другие сельскохозяйственные отходы в удобрения.Проект Coral Vita от Сэма Тейхера и Гатора Гальперна победил в номинации. В рамках инициативы мужчины выращивают кораллы на суше, а затем пересаживают в океане и тем самым спасают рифы.В последней номинациипобедила технология AEM Electrolyser, над которой работали представители Германии, Таиланда и Италии с целью создания генератора водорода.К проведению церемонии организаторы подошли серьезно: ни один гость не использовал самолет, чтобы добраться до премии, сцена была изготовлена без использования пластика, а звезд попросили не покупать новые наряды. Интересно, что вместо красной дорожки гости прошлись по зеленой, а во время выступлений певцов 60 велосипедистов производили электроэнергию.Несмотря на то что знаменитости не смогли похвастаться новыми нарядами, выглядели они все равно элегантно.Все внимание, конечно, было приковано в герцогам Кембриджским. Кейт Миддлтон была в своем лавандовом шифоновом платье от британского бренда Alexander McQueen, которое впервые надела на одно из мероприятий в 2011 году во время тура по Лос-Анджелесу. К слову, тогда выход был настолько запоминающимся, что это платье спустя 10 лет считают одним из самых удачных в гардеробе герцогини. Свой образ она дополнила морганитовыми серьгами от ювелира Кики МакДонафа. Удивительно, но все овации модных критиков в этот вечер сорвал принц Уильям, а не его супруга. Герцог появился перед публикой в бархатном пиджаке изумрудного цвета, черной водолазке и брюках в тон. По всей видимости, Уильям вдохновился стилем актера Дэниела Крейга.Не менее блистательно выглядела актриса Эмма Уотсон. Знаменитость продемонстрировала ассиметричное платье, которое было изготовлено из 10 старых нарядов. Ведущая Эмма Томпсон надела темно-синий костюм, в котором она когда-то посещала Букингемский дворец. Мероприятие также посетили ведущие Клара Амфо и Дермот О'Лири, музыканты Эд Ширан, KSI, Шон Мендес и Coldplay.