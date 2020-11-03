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Здравоохранение Минска готово к оказанию медпомощи пациентам с COVID-19

Столичная система здравоохранения полностью готова к оказанию медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19, сообщает БЕЛТА

Фото носит иллюстративный характер

Медучреждения обеспечены необходимым оборудованием, препаратами, на аптечных складах учреждений создан запас лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирующих средств не меньше чем на один месяц работы.

В больницах функционирует 3441 кислородная точка. Стационары города располагают 756 аппаратами ИВЛ. Установлено и введено в эксплуатацию 10 рентгеновских компьютерных томографов, в том числе 8 в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

В клиниках Минска 10 115 коек. Для лечения пациентов с COVID-19 предусмотрено 2567 коек. В случае необходимости их количество увеличат. 

Лабораторная диагностика коронавирусной инфекции методом ПЦР проводится в трех стационарах, двух лабораториях санэпидемслужбы. Все поликлиники обеспечены экспресс-тестами для определения антител к коронавирусу.

В аптеках всех форм собственности и на аптечных складах имеется необходимый запас средств защиты (маски, перчатки), лекарственных средств, антисептических и дезинфицирующих средств для бесперебойного обеспечения населения. 
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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