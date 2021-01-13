"Здоровье важнее впечатлений" – кондитер рассказала, как выбрать хороший торт на детский праздник

Фото:

pixabay.com

Фото:

pixabay.com

– вводит в курс дела специалист.Не будет лишним спросить родителей приглашенных ребят, нет ли у кого-то из них аллергии. Этим деткам можно предложить отдельные сладости, например капкейки.Если родители готовят пышный праздник, стоит побеспокоится и о том, чтобы торт соответствовал его тематике. Но эксперт подчеркнула, что многие кондитеры сегодня неохотно берут заказы тортов, украшенных фигурками мультяшных героев.– поделилась Юлия Николаенко.Она подчеркнула, что забота о здоровье ребенка намного важнее, чем его впечатления на один день. При выборе начинки нужно ориентироваться на то, что любят дети. Больше всего мальчишкам и девчонкам нравятся легкие прослойки – йогуртовые, фруктовые. Лучше всего использовать натуральные составы, легкие и нежирные.