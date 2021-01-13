"Здоровье важнее впечатлений" – кондитер рассказала, как выбрать хороший торт на детский праздник

Выбор десерта для детского дня рождения – процесс ответственный. Самый главный критерий при заказе сладости – безопасность для детского организма. О том, как выбрать яркий, красивый и безвредный праздничный торт, рассказала кондитер Юлия Николаенко на своем YouTube-канале.
Фото: pixabay.com
– Первое, о чем стоит подумать при заказе торта у кондитера, это аллергия. Самые распространенные аллергии у детей – на клубнику и шоколад (дети дошкольного возраста). Часто встречается и непереносимость глютена. В ассортименте у многих кондитеров сегодня есть немало вкусных гипоаллергенных продуктов. К таким можно отнести «торт Павлова» – в нем нет глютена. Я люблю заменять клубничный джем или крем персиковой прослойкой, – вводит в курс дела специалист.
Не будет лишним спросить родителей приглашенных ребят, нет ли у кого-то из них аллергии. Этим деткам можно предложить отдельные сладости, например капкейки.
Фото: pixabay.com
Если родители готовят пышный праздник, стоит побеспокоится и о том, чтобы торт соответствовал его тематике. Но эксперт подчеркнула, что многие кондитеры сегодня неохотно берут заказы тортов, украшенных фигурками мультяшных героев.
– Самый вредный компонент – краситель. Торт, конечно, может быть очень красив и привлекателен, но здесь есть обратная сторона. При использовании большого количества красителя крем может стать горьким. К тому же многие производители сегодня даже не скрывают, что красители вредны, и сообщают об этом на упаковках своего товара. Если использовать немного натуральных красителей, вреда практически не будет. От искусственных лучше отказаться вовсе, либо отдать предпочтение пастельным тонам. Я делаю так: сперва покрываю коржи, например, растопленным шоколадом, а сверху добавляю немного яркого крема, – поделилась Юлия Николаенко.
Она подчеркнула, что забота о здоровье ребенка намного важнее, чем его впечатления на один день. При выборе начинки нужно ориентироваться на то, что любят дети. Больше всего мальчишкам и девчонкам нравятся легкие прослойки – йогуртовые, фруктовые. Лучше всего использовать натуральные составы, легкие и нежирные.
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"Здоровье важнее впечатлений" – кондитер рассказала, как выбрать хороший торт на детский праздник
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