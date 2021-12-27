Здорикова: мы открываем новую страницу в истории современной Беларуси

Таким мнением с корреспондентом sb.by поделилась член Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Людмила Здорикова. Она считает, что впереди у нас очень важный и ответственный момент – принятие судьбоносного решения. Депутат выразила уверенность, что в очередной раз белорусский народ проявит свою мудрость и желание оставаться хозяином на своей земле.

– Наша страна прошла нелегкий путь становления и развития, – рассуждает Людмила Здорикова. – Мы сообща, все вместе, создали свою эффективную модель социально ориентированного государства. Сейчас мы выходим на новый этап своего исторического развития. Настало время сделать очередной, важный для будущего развития нашей страны шаг – принять изменения в основной документ. Новая Конституция будет способствовать требованиям сегодняшнего времени, станет залогом дальнейшего развития нашей страны, а также мира и согласия в белорусском обществе.

Также депутат напомнила, что была проведена большая работа по подготовке изменений в Конституцию. По всей стране прошли диалоговые площадки, круглые столы. Каждый гражданин смог высказать свое мнение – все предложения анализировались и учитывались. Однако, по словам парламентария, работа на этом не заканчивается. Теперь проект Основного Закона выносится на всенародное обсуждение. Каждый из нас сможет стать участником конституционного созидательного процесса.

– Это важно сделать, – подчеркивает Людмила Здорикова. – А еще важно прийти на февральский референдум. Потому что только нам решать, в какой стране и по каким законом будут жить наши дети. С полной уверенностью можно говорить о том, что обновленная Конституция создается при непосредственном участии и воле белорусского народа. Чего нельзя сказать о варианте Конституции, который хотели предложить в недавнем прошлом так называемые "беглые". Тот факт, что даже в соцсетях этот проект просуществовал недолго, говорит сам за себя. Написанная под диктовку западных кураторов, их Конституция не имела ничего общего с интересами подавляющего большинства белорусских людей. Выход из Союзного государства, разрыв всех экономических связей с нашими партнерами по ЕАЭС, отказ от сохранения традиционных духовных ценностей, платная медицина, платное образование. Именно такие перемены нам хотела навязать оппозиция. И никто не поинтересовался. хотят ли этого сами белорусы!