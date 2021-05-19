Об этом полковник милиции Владимир Зайцев – заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси рассказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– За два последних месяца нами задержано четыре группы [мошенников]. Общее число людей, входивших в них, – 27. На сегодняшний день установлено, что они причастны к более чем тысяче киберпреступлений, зарегистрированных на территории республики за последнее время, – сообщил эксперт.
Он также отметил, что все задержанные либо были белорусами, либо постоянно проживали в нашей стране. Их средний возраст – 17–25 лет.
– Действия [преступников] были распределены, люди выполняли разные функции, начиная от подбора так называемых подставных лиц и заканчивая выводом денежных средств. Они же сами и осуществляли доступ к интернет-банкингу: вводили реквизиты и переводили деньги на подставные счета. В последующем обналичивали средства в банкоматах на территории Беларуси, – поделился подробностями Владимир Зайцев.
Он добавил: «Общая сумма ущерба еще устанавливается, но на текущий момент можно сказать, что [она составляет] уже более полутора миллионов белорусских рублей».
Гость «Будней» обратил внимание, что милицией в том числе установлены причастные к киберпреступлениям лица, которые находятся за пределами Беларуси.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Зайцев: за последние месяцы милиция задержала 4 группы мошенников, причастных к более чем тысяче киберпреступлений на территории Беларуси
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