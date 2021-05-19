Зайцев: за последние месяцы милиция задержала 4 группы мошенников, причастных к более чем тысяче киберпреступлений на территории Беларуси

сообщил эксперт.Он также отметил, что все задержанные либо были белорусами, либо постоянно проживали в нашей стране. Их средний возраст – 17–25 лет.– поделился подробностями Владимир Зайцев.Он добавил:Гость «Будней» обратил внимание, что милицией в том числе установлены причастные к киберпреступлениям лица, которые находятся за пределами Беларуси.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.