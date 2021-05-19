Зайцев: за 4 месяца текущего года в Беларуси зарегистрировано более 7 тысяч киберпреступлений

Такую цифру полковник милиции Владимир Зайцев – заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси назвал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Эксперт отметил, что количество киберпреступлений в нашей стране за 2020-й значительно увеличилось, их зафиксировали свыше 25 тысяч. Это более чем в два раза выше показателя за аналогичный период позапрошлого года.добавил Владимир Зайцев.Основными причинами таких преступлений спикер назвал следующие:По словам гостя «Будней», злоумышленникиС ней мошенники получают доступ к счету и могут в дальнейшем похитить средства, хранящиеся на нем. Владимир Зайцев уточнил:Какую информацию чаще всего пытаются выманить злоумышленники? Специалист перечислил: реквизиты банковских карт, коды из СМС-сообщений, которые банк предоставляет в виде сеансовых паролей; логины и пароли к интернет-банкингу.Мошенники часто обращаются к жертвам, используя звонки или сообщения в мессенджерах. Владимир Зайцев порекомендовал прерывать подобные диалоги сразу же после их начала и сообщать о произошедшем в банк.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.