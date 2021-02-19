Сегодня в литературном союзе, существующем более четверти века, состоит порядка 100 авторов. 12 отделений «Полоцкой ветви» располагаются по всей стране и преимущественно в регионах. За последние 2 года союз пополнился еще двумя: в Лиде и Солигорске.
– 12 лет на базе союза существует издательство «Литературный свет». В его багаже более 60 книг поэзии, прозы, литературной критики, публицистики, художественных переводов и так далее. Также сегодня у нас при союзе существует студия, где мы учим основам литературного мастерства и творчества. Отрадно отметить, что некоторые ее ученики уже выпустили свои собственные книги , – комментирует председатель РОО «Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» Олег Зайцев.
Один из авторов союза Екатерина Сидорович на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке представила свою новую книгу «Богачка: стихи и проза». Полочанка посвятила ее своей матери.
– Книга состоит из четырех разделов. Это любимые стихотворения моей матери, которые я написала сама. Также я включила в нее и прозаические рассказы из ее жизни, мои воспоминания и нашей семьи. Моя мама – ветеран Великой Отечественной войны. Это книга – сюрприз для нее. Она никогда не любила рассказывать о своей жизни, но я многое слышала от бабушки, ее сестер и папы. И с детства мечтала написать такую книгу. Кстати, выпустить ее удалось весьма символично – к Дню Победы, – поясняет автор.
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Зайцев: за 26 лет существования Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» вышло порядка 400 книг наших авторов
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Фото: Александр КУШНЕР