Заявление МИД о новом пакете санкций: на этом пути ЕС неважно, что пострадают десятки тысяч белорусов

Белорусское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление в связи с принятием Евросоюзом очередного пакета санкций в отношении нашей страны. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
– Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Беларуси, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию, – сказано в заявлении. – Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар.
В МИД добавили: в деструктивных целях продолжена открытая демонизация нашей страны – вся тяжесть ответственности возлагается на Беларусь при наглом игнорировании истинных причин глобального миграционного кризиса.
– Цель всей этой политики – экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения. Формально опираясь на безответственные мантры об ужесточении давления, ЕС по-прежнему остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер, – сообщили в ведомстве.
На этом пути, как считают в МИД, Евросоюзу неважно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов.
– Именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов, – уточняется в документе. – Очевидно, что этот прессинг будет продолжен в слепой ярости от отсутствия результата. В данном случае результат для европолитиков – уничтожение Беларуси как суверенного, экономически успешного государства.
Отмечается, что наша страна не впервые сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения.
– Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, также, как и их негативное воздействие на обе стороны, – добавили в МИД.
Ответом станут жесткие, асимметричные, но адекватные меры, заявили в ведомстве.
– Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона. И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься, – подвели итог в ведомстве.