Заявление МИД о новом пакете санкций: на этом пути ЕС неважно, что пострадают десятки тысяч белорусов

, – сказано в заявлении.В МИД добавили: в деструктивных целях продолжена открытая демонизация нашей страны – вся тяжесть ответственности возлагается на Беларусь при наглом игнорировании истинных причин глобального миграционного кризиса., – сообщили в ведомстве.На этом пути, как считают в МИД, Евросоюзу неважно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов., – уточняется в документе.Отмечается, что наша страна не впервые сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения.– добавили в МИД.Ответом станут жесткие, асимметричные, но адекватные меры, заявили в ведомстве.– подвели итог в ведомстве.