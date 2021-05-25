Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва сделала заявление о совместном заседании палат Парламента с участием Президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
– Вы знаете, что сегодня утром состоялось заседание Палаты представителей. Мы сегодня встретились с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, обсудили актуальные вопросы повестки дня работы двух палат – Палаты представителей и Совета Республики, – сказала Наталья Кочанова. – Зная о том, что Президент хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями, где можно было бы обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики. И Глава государства принял наше предложение.
Спикер добавила:
– Завтра в Овальном зале состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, где мы встретимся с нашим Президентом.
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Заявление Лукашенко и дискуссия на злобу дня состоятся завтра в Овальном зале. Парламентарии попросили о встрече
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