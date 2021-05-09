Заяц: значение подвига наших предков никогда не угаснет

Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома во время торжественных мероприятий «В сердцах поколений – Великая Победа». На площади Славы прошел митинг, посвященный Дню Победы. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство области и города, представители трудовых коллективов, молодежь и общественность.



– Для меня это священный день, как и для всех граждан нашей страны. Этот день – дань уважения нашим бойцам и ветеранам. День мужества и героизма. Подвиг наших предков, значение которого никогда не угаснет в нашей истории. И этим подвигом мы воспитываем лучшие качества нашего молодого поколения, наших людей. Мы никогда не должны забывать, какой ценой обошелся нам мир. Они спасли наше настоящее, наше будущее. И сегодня День Победы отмечается широко, все вместе. Это символизируют любовь к своей стране, уважение к подвигу наших ветеранов. Я горжусь жить в Беларуси, среди тех людей, кто с оружием в руках отстоял интересы своей Родины. И они являются ярким примером того, как нужно любить свою страну, – подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.