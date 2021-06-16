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  2. Заяц: защита страны - обязанность не только армии, но и каждого гражданина

Заяц: защита страны - обязанность не только армии, но и каждого гражданина

Об этом Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома, заявил журналистам по итогам встречи по вопросам территориальной обороны, которая состоялась сегодня в Шклове под руководством Главы государства:


- Защита нашего Отечества – это обязанность не только Вооруженных Сил, но и каждого гражданина, каждого человека. Можно сказать, что Могилевская область достойно обеспечила формирование территориальной обороны на своей земле. В декабре мы создали три штаба территориальной обороны – на базе Бобруйского, Могилевского и Кричевского районов. Мобилизовали в три стрелковых батальона 500 военнослужащих. Люди с пониманием отнеслись к мобилизации, подошли к этому очень ответственно. Без роптаний и обид прибыли на сборочные пункты и обеспечили достойное выполнение поставленной задачи: взяли в руки оружие, обеспечили охрану и оборону, участвовали в борьбе с диверсионно-разведывательными группами, вооруженными формированиями. При этом показали достаточно слаженную работу наших войск. И мы за это очень благодарны. Конечно, порох надо держать сухим, но надо быть готовым, чтобы и в Могилевской области, и в целом по стране жители нашей страны умели защитить свою землю, своих родных и близких. Поэтому и территориальные учения, и формирование территориальных войск должно проходить в мирное время. Человек должен повысить свои профессиональные навыки и в случае военных действий знать, что и как делать, чем защищать свой дом.

Леонид Заяц подчеркнул: штабы в области формируются за 15 суток, стрелковые батальоны должны быть готовы к исходу 20-х суток, стрелковая рота – к исходу 18 суток.

- Весь состав территориальных войск – 12.180 человек, территориальной обороны – 14.690 человек. Выдается оружие, снаряжение, противогазы. Человек комплектуется всем необходимым. Имеются все условия для военного и боевого слаживания. Таким образом обеспечивается все для того, чтобы можно было защитить свою землю.

Говоря об уровне готовности, губернатор Могилевской области отметил, что, несмотря на то, что она высокая, нужно постоянно и ежедневно отшлифовывать определенные навыки, связанные в том числе со слаженностью войск:

- Каждый гражданин нашей республики, тем более военнообязанный, должен знать в военное время, где и с чем он будет, что будет делать и какую задачу выполнять. От этого зависит и безопасность нашего государства. 

Фото: БЕЛТА
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