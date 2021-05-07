Заяц поздравил с Днем Победы коллектив и пациентов областного госпиталя инвалидов Отечественной войны

Поздравлять сотрудников и тех, кто сейчас находится на лечении в Могилевском областном госпитале инвалидов Отечественной войны, стало доброй традицией в преддверии Дня Победы. Сказать добрые слова сегодня пришло руководство Могилевского облисполкома и горисполкома, представители общественных объединений и организаций. Открывая торжество, председатель облисполкома Леонид Заяц отметил, что нет священнее дня в истории нашего государства, чем День Победы.



– Я искренне рад, что имею возможность в преддверии нашего государственного праздника, Дня Победы, от лица Могилевского облисполкома сердечно поздравить вас, а в вашем лице – родных и близких. Хочу пожелать, чтобы на жизненном пути никогда не встречались такие испытания. Чтобы мы жили в мире и согласии и, конечно же, гордились подвигом своих отцов и дедов, которые подарили нам светлую и независимую жизнь. Сегодня мы вспоминаем тех людей, кто ценой своей жизни принес Победу и избавление от нацистского ига. Мы знаем из истории, какие последствия могли бы ждать СССР, какие чудовищные механизмы уничтожения наших людей были придуманы. Но благодаря подвигу наших предков этого, к счастью, не случилось. Благодаря их героизму мы имеем такое прекрасное настоящее. А за будущее будем вместе с вами бороться, чтобы оно действительно стало светлым для наших детей, внуков и всего белорусского народа, – отметил Леонид Константинович.



Глава региона поблагодарил медиков за их работу. Он отметил, что и Могилевский облисполком, и горисполком нацелены на то, чтобы сделать сферу здравоохранения еще более комфортной и доступной для жителей города и области.



– Мы создам новые рабочие места, открываем учреждения. В ближайшие 2–3 года построим новую городскую больницу – проект поддержан на уровне Президента. Также завершаем терапевтический и кардиохирургический корпусы на базе Могилевской областной клинической больницы. На будущий год введем инфекционный корпус, радиологический корпус онкодиспансера. Тем самым будут созданы условия для самореализации медицинских работников, качественного оказания помощи больным.



Председатель облисполкома тепло поздравил коллектив госпиталя с праздником и вручил сертификат на приобретение современного медицинского оборудования. Также денежные сертификаты на обновление материально-технической базы подарил Могилевский городской исполнительный комитет. Председатель горисполкома Владимир Цумарев в свою очередь отметил:



– К сожалению, с каждым днем ветеранов, участников Великой Отечественной войны становится все меньше. В городе Могилеве их 114. И каждому из них мы уделили максимум внимания, каждого посетили на дому работники горисполкома, районной администрации, областных служб, вручили ценные подарки, которые были подготовлены нашими предприятиями, пожелали крепкого здоровья. Очень важно оказывать как можно больше внимания этим людям.



Денежные сертификаты госпиталю также вручили областные общественные организации Фонда мира, Красного Креста, Белой Руси, Белорусского союза женщин.



После общения с коллективом госпиталя гости прошли по палатам, в которых сейчас проходят лечение участники войны, инвалиды, блокадники. Их поблагодарили за мужество и поздравили с важным днем. К слову, сегодня областной госпиталь предназначен для оказания специализированной стационарной медпомощи ветеранам войн, лицам, пострадавшим от последствий войн, участникам тыла, узникам концлагерей, воинам-интернационалистам, пожилым людям. В медучреждении функционируют три терапевтических и одно неврологическое, а также сестринское отделения. Главный врач Василий Артеменков отметил, что в госпитале ежегодно регистрируется более 5 тысяч посещений, из них порядка 20 процентов – ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны.



После гости возложили цветы к мемориалу памяти пациентов Могилевской Республиканской психиатрической больницы, убитых немецкими оккупантами газом и пулями в 1941–1942 годах. Леонид Заяц отметил, что немало людей полегло на фронтах, на передовой, в оккупации. Это нужно помнить:



– Каждый третий житель Беларуси погиб во имя Победы в Великой Отечественной войне. Было основательно разрушено народное хозяйство, испепелены населенные пункты, уничтожены города. Потребовалось много сил и средств, чтобы все возвести снова. Не обходилось без трагических событий на территории Беларуси. Наша страна изранена вдоль и поперек. Наверное, нет и метра земли, который не полит кровью наших соотечественников. На одном из мест мы сегодня присутствуем. Немецкий солдат устроил настоящий геноцид белорусских жителей – в этом месте были уничтожены душевнобольные.



Глава области убежден, что Президентом было принято правильное решением поручить Генеральной прокуратуре расследовать дела о геноциде против белорусского народа во время Великой Отечественной войны и послевоенный период.



– Задача – выявить этих преступников, назвать их имена, чтобы люди знали, от каких палачей погибал наш народ. Есть возможность в некоторой степени отрезвить наше общество, показать, к чему это приводит. Нацистские методы приносят беду и боль нашему народу. Во исполнение этого поручения была создана рабочая группа в облисполкоме, куда вошли работники прокуратуры, представители общественных объединений, общественность. Изучаются материалы архива, ЗАГСа, воспоминания очевидцев. Все больше населения вовлекается в эту работу. Чтобы можно было выявить, изобличить, назвать конкретные имена. Чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб от рук фашистов. Аналогичные рабочие группы созданы в Могилеве и Бобруйске, районах области.



Так, в соответствии с книгой «Память» на Могилевщине имеется 123 захоронения, где покоятся расстрелянные мирные жители. В результате работы группы выявляются дополнительные места трагедии.



– В последующем будут названы имена карателей. Чтобы люди понимали, что сегодня нужно беречь мир, воспитывать молодого человека ответственным за свою судьбу и судьбу поколений. В Могилевской области осталось 293 человека, которые помнят и могут рассказать все ужасы Великой Отечественной войны. Мы будем делать все, чтобы не забывать, увековечивать память о наших героях. Все, чтобы был мир и спокойствие на нашей земле, – заключил Леонид Заяц.