Об этом во время церемонии открытия республиканского праздника "Купалье" в Александрии заявил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц:
- Я искренне приветствую вас на хлебосольной гостеприимной александрийской земле. Вот уже она в 12-й раз собирает нас возле красивейшей реки Днепр, которая соединяет дружбу между тремя славянскими народами - России, Беларуси, Украины. Этот праздник почитается всеми белорусами. Этот праздник соединяет времена, поколения, народы.
Леонид Заяц подчеркнул: праздник "Купалье" собрал в Александрии не только белорусов, но и представителей дружественных стран.
- Ни расстояние, ни барьеры не препятствуют нашей дружбе. Дружбе между нашими народами. Это было, это есть, это будет, - заключил Леонид Заяц.
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Заяц о празднике в Александрии: он соединяет времена, поколения, народы
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