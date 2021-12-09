Завтрашний показ «Паўлінкi» в Купаловском театре будет посвящен народной артистке Марии Захаревич

Чуть ранее артистка отметила 85-летний юбилей.

Более полувека Мария Захаревич работает в Национальном академическом театре им. Янки Купалы. Одна из самых ярких звезд национальной сцены, ее гордость, она и сегодня остается любимой несколькими поколениями зрителей. На сцене Купаловского театра Мария Георгиевна сыграла более шестидесяти ролей – это и Галя Журавка в спектакле «Пока вы молоды» по пьесе Ивана Мележа, и Зося Савич в постановке «Сердце на ладони» по роману Ивана Шамякина, и многие-многие другие.

Завтра перед началом спектакля «Паўлінка» (где Мария Захаревич долгие годы блистала в роли матери главной героини) поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю 85-летия народной артистки БССР зачитает первый заместитель министра культуры Валерий Громада.