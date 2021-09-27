Завтра в Могилеве пройдет молодежный форум «Вместе мы – Беларусь!»

По словам второго секретаря Могилевского областного комитета БРСМ Анны Дашкевич, в форуме примут участие около 150 молодых жителей Могилевской области. В их числе – учащиеся, студенты, работающая молодежь из городов и сел.





Кластеры форума разместятся в нескольких локациях. В 11 утра на улице Минское шоссе стартует областная акция «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера». Волонтеры будут работать на территории храма иконы Божией Матери «Всецарица»: высадят декоративные кустарники, подготовят площадку для строительства церковной школы.

В полдень в могилевской СШ № 5 второй секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» Александр Прохоров встретится с учащейся молодежью. Ребята смогут задать интересующие вопросы о деятельности союза, поделиться своими идеями и инициативами.





В 13:30 гости и участники форума возложат цветы к мемориальному комплексу «Луполовский лагерь смерти», почтут память погибших во время Великой Отечественной войны.

Днем в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий будет организована выставочная экспозиция о деятельности БРСМ и интерактивная площадка «Ведаю Беларусь», где каждый сможет попробовать себя в скоростном сборе спилс-карты Синеокой, проверить знания в географии родной страны. Здесь же в 15:00 подведут итоги форума, презентуют достижения молодежи Могилевщины по направлениям деятельности ОО «БРСМ», озвучат предложения в Стратегию развития Белорусского Республиканского Союза молодежи до 2025 года.

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Фото БРСМ.