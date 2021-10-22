В субботу в Борисове подведут итоги областного пленэра «Солнечная теплота дерева»





В течение пяти дней десять мастеров из разных регионов страны на территории Борисовского объединенного музея трудятся над созданием деревянных шедевров, связанных с историей древнего города, которые останутся в подарок для культурной столицы Беларуси этого года.

Об истории пленэра и его особенностях рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома Наталья Кузнецова:

– Фестиваль объединяет резчиков по дереву разных поколений, владеющих традиционными художественными приемами. Впервые он прошел в 1998 году в Копыльском районе под названием «Древо жизни». Несколько лет подряд праздник принимал Смолевичский район у мемориального комплекса «Курган Славы». Именно там он получил свое современное название. В разные годы творческими площадками становились Крупский, Стародорожский, Вилейский, Молодечненский, Несвижский, Березинский, Любанский районы. В 2010 году он также проходил в Борисове. На радость жителям старого города скульптуры стали притягательным местом для фотосессий жителей и гостей города. И для нас большая честь снова принять такой праздник.

Для участников пленэра это не только возможность показать полет фантазии, продемонстрировать авторский стиль, но и возможность увидеть друзей и поделиться творческими достижениями.

- Я не первый раз участвую в таких пленэрах. - поделился минский мастер Анатолий Серченя. - Мой сюжет связан с событиями 1812 года. Меня заинтересовал исторический персонаж, который был адъютантом Барклая-де-Толи, - Александр Сеславин, который принял участие в 74 боях и дослужился до генерал-майора.

После пленэра скульптуры останутся в Борисове. Они будут расположены на территории Борисовского объединенного музея и детской хореографической школы искусств.